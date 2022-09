“Eu recebi uma missão do presidente e missão dada é missão cumprida”, diz Márcia Bittar

O videomaker Kennedy Santos, realizou a cobertura do 4° sabatinado ao senado da República, deputado federal licenciado Alan Rick (União Brasil), na noite de sexta-feira, 2, na sede do ac24horas localizado no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Como de praxe, antes do início da sabatina, Rick chegou e foi recebido com festa e muita alegria pelas dezenas de apoiadores da sua campanha ao Congresso Nacional. Ao ser abordado, o parlamentar afirmou que pretende ser senador da República para continuar contribuindo com a população do Estado do Acre. “Quero cumprir essa missão que Deus nos deu e está no congresso ouvindo a voz do nosso povo”, declarou.

Antes da entrevista nos estúdios do jornal, Miranda foi recepcionado pelo jornalista Roberto Vaz e, em seguida recebeu apoio do candidato a deputado federal, Emerson Jarude (MDB) que descartou apoio a candidatura da professora e candidata da chapa emedebista, Márcia Bittar (PL). “Cada um que cuide de sua campanha. Eu sou Alan Rick”, garantiu.

Após o início da sabatina, a militância de Alan inovou e resolveu reproduzir o som da entrevista enquanto os apoiadores assistiam em seus smartphones, tudo isso, para dar mais impulsão na entrevista do candidato.

Ao fim da sabatina, Miranda avaliou como positivo sua participação na sabatina e, em seguida, foi novamente ovacionado pelos seus apoiadores.

Assista ao vídeo dos bastidores: