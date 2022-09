Com lançamento de produtos locais, Expoacre Juruá 2022 é sucesso de público em noite gospel

Nesta sexta-feira, 2, uma multidão esteve na Expoacre Juruá 2022, em Cruzeiro do Sul, que contou com show do cantor gospel André Valadão, além da eliminatória do rodeio. O público apresentou carteira de vacinação de Covid-19 para entrar, lotou os espaços do evento, passeou, consumiu, comprou e conheceu novidades.

Entre os 218 espaços de vendas dos mais variados itens, os bares e restaurantes ficaram com lotação máxima. Na área da indústria, as várias marcas de café, refrigerantes, água mineral e salgados, que já são comercializados em todo o estado e fora do Acre, mostraram itens gourmet.

Mandioca, a rainha do Vale do Juruá

A mandioca ou macaxeira segue sendo a rainha do Vale do Juruá e os subprodutos se multiplicam e viram novidades apresentadas no estande do Sebrae, como os petiscos feitos com purê de mandioca com recheio de carne seca, coco, queijo e pimenta. Tem também farinha temperada e em forma de beiju com coco, produzida no Ramal da Mariana.

O representante da Cooperativa Juruá Alimentos, Diva Nascimento, diz que os itens produzidos estão sendo adaptados para usar a indicação geográfica, que garante a procedência do produto. “O Sebrae faz a diferença em todos os processos de nossa produção e essa indicação geográfica vai valorizar nosso produto”, ressalta.

A Coopervale apresentou petiscos tendo como base o purê de macaxeira com recheio de carne seca, queijo, coco e apimentado. O público aprovou. O produto é comercializado congelado e pode ser frito ou assado.

Outro item estreante foi o buriti, um vinho da floresta, a exemplo do açaí. O buriti é apresentado cremoso e pronto para o consumo em embalagens de vários tamanhos.

Janaldo Pinheiro, presidente da Coopervale, diz que 32 itens são produzidos na indústria, que fica na entrada de Cruzeiro do Sul.

“Entre os mais de mil associados temos agricultores familiares e extrativistas, e lidamos com várias cadeias produtivas. E aqui na Expoacre Juruá estamos lançando esses produtos que estão sendo bem aceitos, e é uma oportunidade de conseguir colocação no mercado, o que beneficia a todos”, diz.

A mandioca e a banana comprida salgada e doce, em fatias e no formato palha, também fazem sucesso. A família de Luciana Costa faz os quitutes e vende em todas as cidades do Vale do Juruá desde 2012. Agora, além das vendas no local, recebe encomendas a partir dos contatos feitos.

“Aqui a gente vende na hora e fica com várias encomendas para entregar em maior quantidade”, conta ela.

Ana Carolina levou um fardo da mandioca frita. “Eu não conhecia esse produto que é feito aqui mesmo em Cruzeiro do Sul. É muito crocante e está fresquinha, por isso vou levar um fardo”, conta.