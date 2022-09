Segunda noite de ExpoAcre Juruá terá noite gospel com André Valadão e rodeio

Com expectativa de atrair 90 mil pessoas nas 4 noites e ter uma circulação de R$ 12 milhões, a Expoacre Juruá 2022 teve início na noite desta quinta-feira, 1° na área do Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O evento não teve abertura oficial por parte do Governo do Estado, nem do Sebrae, parceiro na realização da Feira. Às 18h30 ainda era grande a movimentação no local para finalizar a arrumação dos estandes.

O governador Gladson Cameli, que não pôde abrir o evento por causa do período eleitoral, fez fotos na entrada com os diretores do Sebrae Lauro Santos e Franciney Santos e presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos, além de outras autoridades.

Depois circulou pelo local, conversou com empreendedores e falou com a imprensa. Comemorou o fato de os hotéis de Cruzeiro do Sul estarem lotados e estima que a circulação de dinheiro deve ser mais do que o dobro da última Expoacre, quando o lucro foi de R$ 5 milhões.

“Eu sou otimista, por isso acredito que podemos chegar aos R$ 12 milhões, mas se não chegar, já deu certo a Expoacre Juruá. Aqui também marca o reencontro das famílias de Cruzeiro do Sul depois da pandemia de Covid-19”, citou.

Nesta primeira noite não há show nacional e a abertura oficial do Rodeio foi a atração principal da abertura.

Números da Expoacre Juruá 2022:

135 mil metros quadrados

218 expositores

90 mil pessoas esperadas

R$ 12 milhões em expectativa de circulação de dinheiro

15 hotéis de Cruzeiro do Sul estão lotados por causa da Expoacre Juruá

50 policiais militares vão atuar nas noites sem show

70 estarão no serviço nas noites de show