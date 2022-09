Acompanhado do filho e da esposa, Alan Rick chega ao ac24horas para sabatina

No horário eleitoral gratuito desta quarta-feira (31), o candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) reprisou o programa da última segunda-feira (29), quando abordou os investimentos feitos nas áreas da Segurança Pública, Saúde e Educação.

No seu programa, o candidato Jorge Viana (PT) voltou a criticar a atual gestão estadual, dizendo que “dinheiro tem, falta trabalho”, e também a municipal, afirmando que estão destruindo a Via Chico Mendes, se referindo às obras de Tião Bocalom no canteiro central da via. “Eles gastam dinheiro onde não precisa”, asseverou.

O programa da Federação Brasil da Esperança também teve a aparição do candidato à presidência, Luís Ignácio Lula da Silva, que relembrou o tempo em que foi presidente com Jorge Viana no governo do Acre.

“Eu na presidência e Jorge Viana governador já fizemos um trabalho extraordinário pelo Acre e pelo Brasil, e agora, com Marcus Alexandre como vice, vocês ganham dois governadores para cuidar ainda mais e melhor do Acre nós já fizemos uma vez e vamos fazer de novo”, disse Lula

Marcio Bittar, do União Brasil, criticou a política de preservação da floresta Amazônia e disse que o Acre tem muita terra, mas falta espaço para o produtor produzir e prosperar.

“Regiões inteiras do Brasil e outros países estão colocando na nossa conta a preservação, privando o povo de prosperar. Uma Amazônia sustentável que não sustenta ninguém”, afirmou.

Destacando o lema “Mudança com os pés no chão”, o candidato do PSD, Sérgio Petecão, investiu contra Jorge Viana e Gladson Cameli.

“Jorge Viana já teve o seu tempo, não tem nada a acrescentar ao Acre agora. Gladson Cameli foi a maior decepção para todo mundo, não honrou seus compromissos, se envolveu em escândalos, mentiu e enganou o nosso povo”, disparou.

Já Mara Rocha, do MDB, abordou o abandono das escolas estaduais e disse que vai ampliar o número de escolas integrais e técnicas, criar escolas cívico-militares e valorizar o servidor da área.

“É com gestão eficiente e olhar mais humano que vamos cuidar da educação. Esse é o meu compromisso”, disse Mara.

O candidato David Hall, do Agir, não tem espaço no horário gratuito, em razão de critérios estabelecidos pela Legislação Eleitoral, e Nilson Euclides, do PSOL, que dispõe de 22 segundos, ainda não estreou o seu programa.