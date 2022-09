Previsão é de tempo quente e ensolarado nesta quinta-feira no Acre

O Acre registrou 2.385 focos de incêndio somente neste mês de agosto, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi). Feijó, Tarauacá e Manoel Urbano apresentaram o maior número de focos.

Para efeito de comparação foram 10.910 focos detectados no período pelo satélite NOAA-20/VIIRS, cujos dados são estudados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Já a maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios foi detectada em Feijó, Tarauacá, Acrelândia, Manoel Urbano, Bujari, Cruzeiro do Sul, Jordão e Rio Branco.

O fumaceiro que sufoca os acreanos, especialmente os moradores do Vale do Acre e região Leste do Estado, não deve dar trégua neste começo de setembro caso a previsão do tempo se concretize: “O primeiro dia do mês de setembro começa sem mudanças significativas. A chuva ainda se concentra sobre a faixa norte, podendo vir acompanhada por raios e trovoadas. Não chove no Acre, no centro-sul de Rondônia, no Pará e no Tocantins”, informa o portal Canal Rural.

Enquanto isso, a qualidade do ar segue muito ruim em boa parte do Estado por causa das queimadas na região Amacro, divisa de Acre, Rondônia e Amazonas.