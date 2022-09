Jorge Viana leva caravana ao Alto Acre: “Vamos fazer o 2º movimento de desenvolvimento”

Foto: Sérgio Vale

O candidato ao senado pelo Podemos, Ney Amorim, está desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 1, no Mercado do Bosque, em Rio Branco, onde conversa com comerciantes do local enquanto aguarda a chegada do governador Gladson Cameli para agenda de campanha. Amorim, que tomou café preto e depois café com leite, estava cercado de guloseimas como Mingau de Banana e Farinha de Tapioca, mas evitou prová-los.

Cercado pela candidata a vice na chapa, senadora Mailza Gomes, o ex-secretário Alysson Bestene, o ex-deputado Luiz Calixto, o militante Pádua Bruzugu, Ney conversou com o ac24horas sobre a expectativa de faltar cerca de 30 dias para as eleições.

“Eu tô vendo com muita alegria, eu tô muito animado. Eu que decidi ser candidato faltando dois dias para o prazo final das convenções e você já largar numa segunda colocação na pesquisa após 10 dias de campanha, sendo que existe outros candidatos que já estão trabalhando há quatro anos, isso me alegra o coração. O carinho das pessoas nas comunidades, nos bairros e também estou feliz que o governador lidera as pesquisas com uma certa margem. Nós vamos a luta e até a vitória”, disse.