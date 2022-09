ExpoAcre Juruá 2022 é aberta ao público e estima movimentar R$ 12 milhões em 4 noites

Os Acreanos que participarem de edições anteriores do programa The Voice na Globo, foram convidados para abrirem o show do cantor sertanejo Murilo Huff na Expoacre Juruá 2022, que inicia nesta quinta-feira, 1.

O pré-show com a apresentação dos cruzeirenses Gustavo Matias, Arthur Marçal e Loren Medeiros irá acontecer no último dia do evento agropecuário, no domingo, 4.

“Convido todos vocês de Cruzeiro do Sul e região que tiverem por aqui, dar uma passada lá, a curtirem nosso show, preparamos um negócio muito legal para vocês”, disse Arthur Marçal em sua rede social.

Marçal participou da última edição no formato infantil e é aluno do professor e cantor Gustavo Matias, que chegou até a final do The Voice Brasil, em 2021. Já Loren Medeiros foi a primeira acreana a entrar na atração, em 2020.

A abertura da 17ª edição da feira está marcada para as 18h de hoje, no Estádio Arena do Juruá, com a realização do rodeio, visita do público aos estandes e atividades musicais nos palcos alternativos e principais.