Cruzeiro do Sul terá esquema de trânsito e segurança especial na ExpoAcre Juruá

A Polícia Militar está com todo o esquema de segurança montado para a Expoacre Juruá que será realizada desta quinta-feira até o próximo domingo no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O comandante do 6° Batalhão, coronel Edivan Rogério, diz que a cada noite, 50 homens estarão no local do evento. E nas noites de show, serão 70 policiais garantindo a segurança dos participantes da Expoacre Juruá.

O cantor Gospel

Na noite Gospel, André Valadão se apresentará na sexta-feira, 2. O show do Cantor Murilo Huff, será no domingo,4.

“Esse policiamento será exclusivo da Expoacre Juruá, mas os serviços da Polícia Militar seguem normalmente no dia a dia em Cruzeiro do Sul”, cita o comandante.

Trânsito

Com relação ao trânsito, o comandante acredita que não haverá problemas no trajeto da cidade até o Estádio Arena do Juruá.

O acesso poderá ser feito, tanto na ida quanto na volta, pela Rodovia AC-405, que está duplicada, e também pela Estrada da Olivença, a antiga estrada do Aeroporto.

Segundo o comandante, para evitar congestionamento na rotatória do Estádio, os motoristas terão que ir até o Posto Rodoviário da Polícia Militar, fazer o contorno para voltar ao Estádio. Somente ônibus e outros transportes coletivos poderão entrar direto pela rotatória do Arena do Juruá.

“Nós vamos observar o trânsito na primeira noite e se for necessário poderemos fazer mudanças para garantir a fluidez no tráfego até o local da Expoacre Juruá”, pontua o comandante.