Candidato aposta em comício improvisado no centro da Capital

A candidata ao governo do Estado, deputada federal Mara Rocha (MDB), defendeu nesta quarta-feira, 31, valorização aos servidores da educação e melhorias salariais, caso seja eleita ao comando do Palácio Rio Branco.

Rocha destacou que esta será uma de suas bandeiras de campanha. “Chegando ao governo vamos reunir com nossa equipe técnica e dialogar com os professores e todas as demais categorias para garantir a valorização de todos os profissionais do Estado”, disse a candidata do MDB

Os candidatos presentes ao evento promovido pelo sindicato tinha o objetivo de debater o compromisso que cada um dos pleiteantes ao cargo de governador teriam para a categoria. Mara assinou o termo de compromisso, mas deixando

No entanto, a emedebista salientou que vai analisar junto com as categorias as condições financeiras do Estado e certamente melhorar a questão salarial e as condições estruturais dos profissionais. “É compromisso nosso melhorar a educação em todo o Acre, e isso passa pela valorização de professores e de todos os profissionais da Educação. Oferecer capacitação, melhorias financeiras e um apoio da gestão em suas atividades de ensino. Assinei o compromisso de forma responsável, deixando claro que precisamos saber como estão as finanças do Estado para de forma transparente sabermos até onde podemos debater questões salariais e outras melhorias para nossa querida classe dos professores que tanto tem se doado a ensinar nossos jovens”, declarou.