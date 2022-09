Apoiadores recebem Jenilson Leite com bastante festa antes da sabatina no ac24horas

O ex-governador e candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) e a ex vice-governadora e candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT) foram convidados para acompanhar a agenda que Lula cumpre como candidato à presidência em Manaus nesta quarta-feira, 31. Os candidatos petistas do Acre deverão gravar um propaganda eleitoral com o presidenciável que será exibida nos próximos dias no Acre.

Jorge Viana tem uma relação bem próxima de Lula. “Não é possível que 28 milhões de pessoas, que vivem na região mais rica do planeta estejam enfrentando uma vida de extrema dificuldade”, afirmou.

O candidato ao governo do Acre defende que haja uma ação e uma decisão política de fazer o uso inteligente das riquezas da Amazônia, sem destruição, mas com o aproveitamento dessas riquezas ele pontua que é possível ter trabalho e renda.

“Esse é o propósito que defendo e acredito que nesse novo governo, o presidente Lula vai fazer com que quem vive na Amazônia possa sair da extrema dificuldade que vive por conta do descaso dos governos estaduais e do governo federal”, completou.

Nazaré Araújo que tomou a decisão de ser a substituta de Jorge Viana na disputa a vaga ao Senado Federal. “Quero ser senadora para ajudar o presidente Lula a governar o Brasil nesse momento para estar em Brasília e ajudar o país para sair dessa condição. Meu propósito é ser a senadora do Lula que vai ajudar o Acre, sendo a ponte do governo Lula e e do governo de Jorge e Marcus e ajudar a Amazônia”, reiterou a candidata.

Em sua passagem por Manaus, Lula deverá visitar o Distrito Industrial, reafirmando seu compromisso com a Zona Franca e no fim do dia fará um comício no Parque Dez, na Zona Sul da capital amazonense. Nas primeiras horas da agenda, Jorge e Lula visitaram a fábrica da Honda.