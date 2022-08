Tribunal de Justiça alerta sobre tentativa de golpe em nome da Acreprevidência

Mais uma ação do projeto OCA Móvel, realizada pela Organização em Centros de Atendimento (OCA) ocorre esta semana na cidade, nesta terça até a quinta-feira, 30 de agosto a 1 de setembro.

Desta vez o destino é o bairro Sobral, na Escola Serafim da Silva Salgado, em frente ao Restaurante Popular, com atendimento das 08h até às 14h.

A unidade oferece mais de 80 tipos de serviços realizados pela internet como agendamento para emissão de RG, emissão de segunda via de CPF, impressão de Título de Eleitor, Carteira de Trabalho Digital, Seguro Desemprego, Segunda via de CNH, Alistamento Militar, Emissão de Certidão de Antecedentes Criminais, IPTU, Segunda via da Conta de Luz, água e esgoto, impressão do Cartão do SUS e muito mais.

O programa Oca Móvel iniciou no início deste mês, pretende atender mais de 200 pessoas por ações diárias e deve acontecer até o final de 2022, percorrendo toda a capital e município vizinhos.