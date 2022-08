Oca Móvel irá atender no bairro Sobral nesta terça até a quinta-feira

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores, com prazo até 12 de setembro. O Programa é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado dos EUA e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América.

Criado em 2002, o JE é um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor.

O público-alvo do programa são jovens com espírito empreendedor que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras, sejam elas pequenas ou grandes, geram benefícios e ajudam a promover o bem-estar social. O programa também foca no desenvolvimento de habilidades para o ambiente em constante transformação do Século 21. A experiência de ser um Jovem Embaixador permite que os horizontes desses alunos se ampliem, ao mesmo tempo em que eles auxiliam no estreitamento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos.

Acesse o site oficial do programa, leia o edital completo e inscreva-se: www.jovensembaixadores.org.br.