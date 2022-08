Acre tem o preço médio da gasolina mais cara do Brasil, segundo ANP

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o Acre tem o litro de gasolina com o preço médio mais caro do país.

A análise foi realizada entre a semana de 21 a 27 de agosto, em 39 postos, que cobram o valor de R$ 5,78. Na sequência, aparecem Roraima, com o litro custando R$ 5,71, Amazonas, com R$ 5,54, e Tocantins, de R$ 5,49.

A Bahia é único Estado fora da região Norte entre as cinco primeiras posições que cobra o total de R$ 5,48. No Centro-Oeste a média chega a R$5,07.

A pesquisa revela ainda que o preço tem caído no estado acreano, e passou de R$ 5,89 na semana anterior para o valor atual, ou seja, 11 centavos a menos, mesmo assim a localidade ainda possui o ranking da gasolina mais cara do Brasil.