Porto Walter compra aparelho de ultrassonografia e promove mutirão de atendimento para grávidas

As oito lutas de MMA, incluindo uma feminina, do Nauas Combat XVII deverão ser uma das grandes atrações da Expoacre Juruá 2022 em Cruzeiro do Sul. As competições de Artes Marciais Mistas serão realizadas na última noite, 4, a partir das 19 horas.

O organizador das lutas, Marcio Dana White, diz que o Octógono será montado até terça-feira, 30, no área do Estádio Arena do Juruá, onde a Expoacre será realizada. Em vez de dinheiro, o ingresso será pago com dois quilos de alimentos e a expectativa segundo Márcio, é arrecadar oito toneladas de alimentos não perecíveis.

“As lutas serão de alto nível e vamos entregar os alimentos arrecadados para a secretaria Estadual de Assistência Social. Acredito que sejam destinados ao Programa Acre Solidário, que atende família carentes”, conta.

Lutas por ordem:

1 ✓ Peso Mosca 57.2Kg – Ivo Oliveira (SGT TK) vs Paulo Victor 03 – Centro de Artes Marcias Nauás

2 ✓ Peso Pesado até 120kg – Everton Silva(Faraó GFTEAM) vs Jairo do Vale (CT Victor Romero)

3 ✓ Peso Pena Até 65.7Kg – Thomas Bryan (Chute Boxe) vs Alisson Souza (Academia Fênix)

4 ✓ Peso Combinado até 95kg Kauê Damasceno (Índio Fight/Kauê Damasceno Jiu-jitsu) vs Adriano Morais(AAJJ)

5 ✓ Peso Pena 65.7+500g Rogério Dantas (CT Nauas) vs Daniel Douglas(CT Faraó GFTEAM)

6 ✓ Peso Combinado 64kg Nathalia Monte (CT Nauas Pitbull RA) vs Crhis Silva (CT Zifa)

7 ✓ Peso Pena Até 65.7kg Valendo o Cinturão Isaac Massaranduba (CT Nauas) vs Bruno Boykan (CT Zifa)

8 ✓ Peso Galo 61.2kg Valendo Cinturão Donny Oliver (CT Zifa) vs Ueverton Jacaré (Centro de Artes Marcias Nauás Combat)

O organizador destaca que a luta principal será a disputa de Cinturão quando o ex-campeão Ueverton Jacaré enfrentará o atual campeão de 61kg, Donny Oliver.

As mulheres vão entrar no Octógono da Expoacre Juruá 2022 com peso combinado de 64kg. Nathalia Monte vai enfrentar Crhis Silva.

A Expoacre Juruá 2022 será realizada de 1° a 4 de setembro na área do Estádio Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul. Esta será a primeira vez que lutas serão realizadas em Feira agropecuária do Acre.