Ministério Público pede investigação sobre suposta prática de tortura dentro de presídio

De acordo com o IBGE, o preço do leite subiu mais de 77% no Brasil em 2022 e as famílias mais pobres reduziram drasticamente o consumo da bebida por absoluta falta de dinheiro.

De outro lado, a classe média comemora a redução de mais de R$2 no preço da gasolina no Acre. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o litro da gasolina está sendo vendido na capital do Acre a R$5,64 em seu valor médio mas pode ser encontrado a R$ 5,49 (mínimo) em alguns postos.

O litro do leite é vendido a preços variados na praça de Rio Branco. A plataforma Custo de Vida, que se utiliza de informações dos internautas para atualizar seus dados, informa valor de R$ 5,40 -mas não detalha se é de caixinha ou saquinho. Já o aplicativo Menor Preço Brasil, atualizado em tempo real pelo Ministério da Economia e utilizado pelo Governo do Acre para a pesquisa mensal da cesta básica, o litro do leite UHT (em caixinha) pode chegar a R$ 10,50 em uma padaria do Bosque.

Divulgado recentemente, o último levantamento da cesta básica do Governo do Acre mostra que uma família de quatro pessoas gastou R$ para comprar seis litros (consumo mensal) em julho, valor que é mais de R$ 2,30 superior ao pago em junho pela mesma quantidade de leite.

Ou seja: enquanto o preço da gasolina cai pouco mais de R$ 2 o do leite sobe R$ 2,30 no Acre -e levando em conta o valor médio de um e outro produto, o leite custa 21% a mais que a gasolina.

Pode chegar ao dobro levando em conta a embalagem e o estabelecimento de venda. Para compensar, quem pode compra compostos lácteos, que são um pouco mais baratos que o leite puro.