Sanderson e Nilson Euclides fazem carreata pelas ruas de Rio Branco

O primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita para os candidatos ao Senado pelo Acre foi de aposta nos históricos de vida e nas ações da atuação política recente para iniciar a apresentação das suas propostas ao eleitor acreano.

Filha da ex-deputada federal e ex-primeira-dama do Acre Maria Lúcia Melo de Araújo e do primeiro governador eleito do Acre, José Augusto de Araújo, a candidata do PT, Nazareth Araújo, destacou a luta dos pais contra a ditadura militar.

“A minha história se confunde com a história do Acre e da democracia no Brasil. Eu tenho minhas próprias ideias e trago do meu pai e minha mãe a mesma coragem para fazer um Acre forte”, disse.

A candidata Vanda Milani, do Pros, destacou a sua trajetória na vida pública acreana, onde foi policial militar, professora, delegada de polícia e promotora de justiça por 36 anos. Em 2018, ela foi eleita deputada federal pelo partido Solidariedade com mais de 22 mil votos.

Márcia Bittar, candidata do PL, disse que desde criança esteve envolvida nos bastidores da política e que junto com o ex-marido, Marcio Bittar, acompanhou o projeto de trazer progresso para o povo do Acre. Ela ressaltou que a sua candidatura foi resultado de um convite pessoal do presidente Bolsonaro.

“Disciplinadamente, bati continência”, afirmou.

Alan Rick, do União Brasil, destacou os “desafios” que enfrentou antes de confirmar a candidatura ao Senado e ressaltou o seu trabalho na Câmara Federal para reformular o programa Mais Médicos e em favor do Revalida.

Já o candidato Ney Amorim, do Podemos, enfatizou os três mandatos de deputado estadual e dois como presidente da Assembleia Legislativa do Acre, além da sua trajetória de vida no bairro da Sobral. No primeiro programa, Amorim focou no lema “o senador do Gladson é o meu também”.

“Quero ser o senador parceiro do Acre para ajudar a trazer os recursos que o estado precisa para melhorar ainda mais a vida da nossa gente”.

Os candidatos Jenilson Leite e Sanderson Moura não apareceram no primeiro dia da Propaganda Eleitoral Gratuita. O candidato Dimas Sandas não tem espaço no programa em razão de o seu partido, o AGIR, ter sido alcançado pela cláusula de barreira, por conta do desempenho nas últimas eleições.

A cláusula de barreira é uma emenda à Constituição, promulgada em 2017 pelo Congresso Nacional, que estabeleceu critérios de desempenho para que partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão.