Acumulada, Mega-Sena sorteia R$ 18 milhões neste sábado (27)

A Mega-Sena pode pagar R$ 18 milhões neste sábado (27). O sorteio do concurso 2.514 será realizado a partir das 18 horas, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 17 horas do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e em aplicativos do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.