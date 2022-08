Ritmos e saúde mental são abordados no espetáculo de dança Renascer

Ainda fazendo a coleta de lixo doméstico com o uso de caminhões-caçamba, equipamento considerado inadequado, do ponto de vista da segurança e salubridade dos profissionais da área, a Prefeitura de Xapuri deu um passo importante nesta sexta-feira (26) para melhor essa prestação desse serviço.

Por meio de contrato de locação junto a uma empresa terceirizada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) colocou em operação um caminhão-coletor para atender todos os bairros da cidade. A demanda pelo equipamento é antiga, mas a prefeitura relata dificuldade para adquirir equipamentos do tipo.

– Por conta da situação de irregularidade do nosso aterro sanitário, situação que ocorre em todos os municípios acreanos, com exceção de Rio Branco, não conseguimos alocação de recursos para esse tipo de investimento, afirma o prefeito Bira Vasconcelos, justificando o aluguel do veículo.

O gestor reconhece, no entanto, que apenas um caminhão-coletor não será suficiente para atender a demanda da cidade, o que fará com que seja necessária a elaboração de um novo calendário de coleta, além da manutenção de um dos antigos e impróprios veículos para casos de emergência.

– Não vai ser suficiente, mas com o planejamento adequado, inclusive incluindo o trabalho de treinamento do nosso pessoal, que é responsável por Xapuri ser uma das cidades mais limpas do Acre, temos a certeza de que a prestação desse serviço tão fundamental melhorará substancialmente, acrescentou o prefeito.

Dona de um projeto-piloto de destinação de resíduos sólidos nos anos 1990 que envolvia nove municípios da Amazônia, Xapuri não avançou com a iniciativa e os investimentos feitos praticamente se perderam. A efetiva implantação de um aterro controlado na cidade ainda é uma meta a ser alcançada.