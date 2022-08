Prefeito de Acrelândia decide declarar apoio a candidatura de Márcia Bittar ao Senado

O prefeito do município de Acrelândia, Olavo Rezende (MDB), resolveu na quinta-feira, 25, em evento na Livraria Paim, declarar o apoio à candidatura de Márcia Bittar (PL) ao Senado Federal nas eleições deste ano.

Na ocasião, Olavinho se junta a Bocalom de Rio Branco, Rosana Gomes, de Senador Guiomard, Mazinho Serafim, de Sena Madureira, Maria Lucinéia, de Tarauacá, Toscano Velozo, de Manoel Urbano, Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, Kiefer Cavalcante, de Feijó, Naudo Ribeiro, de Jordão, Cesar Andrade, de Porto Walter e Tamir de Sá, de Santa Rosa do Purus, prefeitos que já assumiram posição e declararam apoio a candidatura de Márcia.

O gestor do interior reconheceu que a tarefa será difícil, mas acredita no sucesso da campanha. “Em 2018 nós elegemos o nosso presidente Bolsonaro e estamos aqui hoje com muita luta e com muita luta vamos eleger Márcia, não será fácil mas graças a Deus as pessoas de boa índole estão se aproximando da política. Hoje o Brasil está acordando e vamos eleger Bolsonaro ainda no primeiro turno e junto com ele a nossa senadora”, disse Olavinho.

Presente na solenidade, o prefeito da capital acreana falou da gratidão que tem pelo Senador e candidato ao Governo do Acre, Márcio Bittar (União Brasil), em virtude das décadas de lutas que tiveram contra a hegemonia dos partidos de esquerda no Acre e aproveitou para lembrar do milhões de reais que foram enviados através de Emendas Parlamentares para Rio Branco: “Aqui está sendo a oportunidade de falar com aqueles que contribuem com a nossa gestão, todos sabem que o nosso projeto é ter a melhor gestão de Rio Branco e o Senador Márcio está sendo crucial nesse processo”, disse.