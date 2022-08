Fundação realiza 5ª edição do Fundhacre na Comunidade neste sábado no Quinari

A Fundação Hospital do Acre volta a realizar neste sábado, 27, mais uma edição do programa Fundhacre na Comunidade. Neste final de semana, os atendimentos acontecem no município de Senador Guiomard.

Até agora, já foram realizadas 4 edições do programa com mais de 450 atendimentos. Neste sábado, o programa acontece na Escola Cívico Militar 15 de Junho, localizada na rua Felinto Muller, no Centro da cidade.

Os serviços oferecidos serão ortopedia, pediatria e oftalmologia. Vale ressaltar que o programa atende a demanda reprimida das especialidades e são pacientes já regulados e comunicados do atendimento.

As quatro edições já realizadas contemplaram os municípios de Porto Acre, Bujari, Distrito Vila Campinas, localizado em Plácido de Castro, e Xapuri.