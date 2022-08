Em Sena, Mara toma café no mercado, faz caminhada e reafirma compromisso com a saúde

Nesta sexta-feira, 26, a candidata ao governo do estado, deputada federal Mara Rocha (MDB) e seu vice, o empresário Fernando Zamora, cumpriram agenda no município de Sena Madureira e mostraram suas propostas de governo com foco na geração de emprego, apoio à produção e melhoramento do sistema de saúde, educação e infraestrutura.

Mara que pernoitou na cidade chegou para tomar café no mercado por volta das 6h e seguiu conversando com os feirantes, produtores rurais e comerciantes. E depois de tomar café com militantes, amigos e os candidatos a deputado estadual, Gilberto Diniz e Júnior Moreira, Mara foi entrevistada na rádio Cidade FM, onde falou sobre seus projetos no apoio à produção rural, investimento para equipar os hospitais do interior do Estado com médicos, equipamentos de exames, atendimento especializado e remédios.

Seguindo a agenda, Mara visitou os moradores dos bairros da Pista e Vitória ao lado do deputado federal Flaviano Melo (MDB) e do vice-governador, Wherles Rocha (MDB) falando com a população, abraçando as pessoas, entrando nas casas e pedindo votos para governar o Estado. Na ocasião, a candidata reafirmou seu compromisso com a saúde da população do interior do Acre. “Graças a Deus estamos recebendo muito apoio, e tenho certeza que nosso Plano de Governo vai atender o que a população mais precisa, oportunidade e respeito. Quero chegar ao governo e valorizar os servidores públicos, garantir as condições para o setor privado gerar emprego no Estado, além de investir corretamente os recursos, para levar um atendimento de saúde de qualidade aos hospitais, uma educação inclusiva e o verdadeiro apoio que o produtor rural merece, com ramais, assistindo técnica e compra da produção”, destacou Mara.