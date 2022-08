“Será uma grande aliada”, diz Flávio Bolsonaro ao declarar apoio a Márcia Bittar ao Senado

O candidato à reeleição, governador Gladson Cameli (Progressistas), esteve na manhã desta quinta-feira, 25, concedendo entrevista à Rádio CBN Amazônia, onde detalhou seu plano de governo, falou de propostas e não se esquivou de assuntos polêmicos que permeiam seu mandato.

Na ocasião, Cameli reforçou que sua meta, caso seja reeleito, será a construção de uma delegacia para combater os crimes ambientais no Estado. “Temos que incentivar o agronegócio, respeitando a burocracia e as leis ambientais. Então o agronegócio é forte e sustentável; eu sou a favor que o homem do campo trabalhe, mas, respeitando as leis”, declarou o chefe do executivo.

O candidato destacou ainda que assim como no primeiro mandato, deverá lutar pela liberdade de expressão, marca registrada em sua gestão. “Eu tenho uma proposta para defender a democracia”.

Cameli foi indagado acerca do trabalho realizado pelo governo ao longo dos quase 4 anos, contudo, enalteceu os avanços e prometeu corrigir as falhas em eventual vitória nas urnas. “Eu preciso me proteger e proteger meu CPF, eu defendo a transparência, explicando onde está sendo aplicados os recursos públicos. Eu vou corrigir os erros desse mandato em um próximo mandato, tem falhas e vamos corrigir”, garantiu.

Sobre os problemas decorrentes da Operação Ptolomeu da Polícia Federal, Gladson não se esquivou e defendeu o trabalho da justiça. “Eu não discuto o que é determinado pela justiça, eu mesmo criei a delegacia de corrupção. O Estado é grande, eu afastei os envolvidos e me coloquei à disposição dos órgãos de controle. A justiça deve fiscalizar por que quem não deve, não teme”, comentou.

Em determinado momento da entrevista, Gladson falou da morte das crianças pela síndrome respiratória. Na oportunidade o governador lamentou a fatalidade e disse que o estado tomou todas as medidas cabíveis sobre o caso. Gladson relembrou que 94% da saúde do Acre é pública. “Houve uma politização do caso, mas, quem sou eu para falar disso. Houve falha e houve pessoas afastadas do governo. Mas desde a hora que fui informado eu tomei providências e abri uma sindicância sobre o caso. Tenho feito e faço tudo aquilo para que não perca nenhuma vida nesse estado”, afirmou.