Iolanda Lima deixou um legado de ética 

NEM OS CANDIDATOS da oposição duvidam que o governador Gladson Cameli (PP) estará num eventual segundo turno da disputa do governo. E, neste caso o grande debate que está sendo travado neste início de campanha oficial, é sobre qual dos seus oponentes vai lhe enfrentar. Temos o senador Sérgio Petecão (PSD), o mais votado da última eleição; com o seu partido tendo chapas completas para deputado federal e deputado estadual; bom de campanha na reta final, e sempre extremamente bem votado no maior colégio eleitoral do Acre, Rio Branco. Ele tem seu forte em ter bom trânsito nos grotões que decidem a eleição. Tem o ex-senador Jorge Viana (PT), que foi bom governador e bom prefeito e que não pode ser medido apenas pela força eleitoral do PT.

O Jorge é detentor de votos bem além dos muros petistas. É hoje a maior liderança do bloco de esquerda formado pelo PT-PV-PCdoB. É um nome que não pode ser desprezado, em hipótese alguma. Aparece em segundo lugar em todas as pesquisas atrás do Gladson Cameli (PP). O candidato ao governo, senador Márcio Bittar (União Brasil), não faz uma campanha engajada, para valer, limita-se a mostrar o seu trabalho parlamentar. Mas ajudará a levar a disputa ao segundo turno.

E, tem a deputada federal Mara Rocha (MDB), a mais votada na sua área na última eleição, que é candidata por um partido estruturado em todo estado. Se vai decolar ou não, é a grande interrogação. Mas não é mera figurante. Há os candidatos dos partidos pequenos, como o David Haal (AGIR) e Nilson Euclides (PSOL), que disputam o governo sem estrutura partidária o financeira para enfrentar o jogo pesado das grandes candidaturas. O certo é que a pergunta sobre quem vai ao segundo turno contra o Gladson Cameli (PP), ainda está completamente aberta. É este o jogo.

MOSTROU A CARA

NINGUÉM mais que o deputado Daniel Zen (PT) merece ser o candidato prioritário do PT a deputado estadual. Foi quem colocou a cara ao tapa nos momentos mais difíceis do PT, quando o partido perdeu o poder.

GRANA E VOTOS

OS CANDIDATOS A DEPUTADO federal Sérgio Barros (PSDB), Eduardo Veloso (União Brasil) e Orleison Cameli (PDT); e o candidato à ALEAC, Zé Lopes (PL), aparecem como os mais ricos da campanha. Nada de errado. O problema é saber se saberão conquistar votos, como souberam ganhar dinheiro. Fidelizar votos não é fácil.

TIRO DA MACACA

O PROFESSOR Minoru Kinpara (PSDB) foi bem votado para senador e prefeito da capital. Nessa campanha a deputado federal, ela dá o tiro da macaca, não pode mais perder. Só que agora terá grana para a campanha. Recebeu 1 milhão de reais do Fundo Eleitoral.

O QUE TEM DE SER FEITO

PARA quem foi uma boa prefeita de Rio Branco, como a Socorro Neri (PP), não deve estar sendo difícil encaixar o seu nome para deputada federal. Além de que tem feito alianças políticas importantes, que podem lhe dar votos.

CONVERSA ENTABULADA

ACONTECEM conversas entre o senador Márcio Bittar (União Brasil) e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, para que este apoie Márcia Bittar (PL) ao Senado.

MOSTRANDO O TRABALHO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) leva a sua campanha ao governo apenas mostrando os muitos recursos que conseguiu liberar para o governo.

CHAPA DA PESADA

DEPUTADOS Luiz Tchê, Pedro Longo, Chico Viga, Marcus Cavalcante; e os vereadores Michele Melo e Joaquim Florêncio, integram a forte chapa do PDT à ALEAC.

O PROBLEMA É O TROCO

INTEGRANTES da federação formada pelo PT-PV-PCdoB, ainda sonham com um gesto do candidato a senador pelo PSB, Genilson Leite (PSB), de apoio ao candidato ao governo Jorge Viana (PT). O problema seria o troco, o PT não teria nada a oferecer, já que tem a Nazaré Araújo (PT), como candidata da federação a senadora.

COMANDO DE VOZ

OS SECRETÁRIOS estaduais receberam um comando do núcleo duro da campanha do Gladson Cameli (PP), para que centrem os pedidos de votos no Ney Amorim (PODEMOS) ao Senado. Não podem mudar este foco.

QUESTÃO FECHADA

A questão fechada do PDT em torno da manutenção do primeiro suplente na chapa do candidato ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS), Renam Biths (PDT), brecou o movimento do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, de emplacar na vaga a sua mulher Lurdinha Lima (PP). O PDT não é o PSDB, que não manteve a candidatura ao Senado do médico Carlos Beirute (PSDSB), por pressões palacianas. Tem pulso firme.

DIRETO NA CAMPANHA

A CANDIDATA ao Senado, Vanda Milani (PROS) conseguiu unificar todo o grupo do senador Sérgio Petecão (PSD) na sua candidatura, e com isso vai entrar num eleitorado mais povão, que não tinha no seu nicho. A Vanda, também, está com seu grupo em peso na candidatura do Petecão (PSD) ao governo.

NEM A OPOSIÇÃO

NEM o mais otimista político da oposição coloca na sua contabilidade da eleição que o governador Gladson Cameli (PP) não possa chegar ao segundo turno. A dúvida é saber quem irá lhe enfrentar num turno final.

JOGADA INTELIGENTE PARA NÃO FERIR A LEI

AO limitar o funcionalismo público estadual a trabalhar em turno único, os ocupantes de cargos de confiança ficam sem amarras para na parte da tarde, fazer campanha para o Gladson em bandeiraços e arrastões.

PESQUISAS PIPOCANDO

O MÊS de setembro vai começar com seis pesquisas de institutos diferentes pipocando os seus resultados, sobre a corrida para o governo e senador. A diversificação é boa, para que se compare os números.

CONHECE O CAMINHO DAS PEDRAS

EM TODA CAMPANHA, se elegem candidatos que não integram o time dos medalhões da política. Anotem, pois, este nome: Raphael Bastos, que disputa uma vaga de deputado federal pelo MDB. Foi um planejador de várias campanhas vitoriosas, articula bem, e não pode ser considerado uma carta fora do baralho no jogo.

JOGANDO NO PRÓPRIO CAMPO

O CANDIDATO a senador Sérgio Petecão (PSD) coloca para valer a sua campanha na rua, em Rio Branco, a partir da próxima quinta-feira. O nicho da capital é o seu forte, é como o time jogar no próprio campo, conhece o gramado. E, sempre disparou na votação neste reduto.

META NA CABEÇA

O VICE na chapa do Jorge Viana (PT), Marcus Alexandre (PT), faz uma campanha como se fosse ele disputando para governador. Na sua meta está visitar 100 bairros da capital. Já passou de vinte visitados, no olho no olho.

FORA DO PODER

A ÚLTIMA vez que o MDB esteve no poder foi com Flaviano Melo, como prefeito de Rio Branco. De lá para cá, perdeu para a PMRB com a Eliane Sinhasique e com o Roberto Duarte. Volta tentar agora com a Mara Rocha (MDB) de candidata a governadora, numa parada dura

NÃO É MAIS NOVIDADE

O BOLSONARO continua ganhando em Rio Branco, mas com números bem menores do que obteve em 2018.

MELHOROU E MUITO

A assessoria de imprensa do prefeito Tião Bocalom engrenou, melhorou muito; as informações sobre obras na cidade, realizações da gestão, chegam em profusão aos meios de comunicação. Um fato a se registrar.

NÃO ENTRE NESTA CAZUMBAMBA

O GLADSON CAMELI não entre nesta cazumbamba de que vai liquidar a eleição no primeiro turno. Isso só aconteceria se os seus adversários fossem fracos, e não são, todos têm densidade eleitoral comprovada.

VAI SER ATROPELADO

ISSO será inevitável. O candidato a senador que não tiver bala na agulha para a arrancada final dos últimos 15 dias de campanha tende a ser atropelado, pela turma que tem mais grana e manter a pegada até a eleição.

FIXA A IMAGEM

O HORÁRIO ELEITORAL, prestes a começar, não elege ninguém, mas serve para tornar os candidatos a deputado e a senador mais conhecidos do eleitor. Ainda tem muita gente que não conhece todos os candidatos.

MUITA MAIS AGLUTINADORA

O CANDIDATO a deputado federal José Adriano (PP), é o que ouço de quem se encontra dentro da eleição, está fazendo uma campanha com fechamentos de parcerias que aglutinam, e que o colocam em igualdade na disputa dentro da chapa de Federal do PP. Não está fazendo apenas figuração como se poderia pensar.

ESTÁ CONSOLIDADO

O LULA pode perder dois, três pontos, mas nada que detone uma candidatura a presidente que já está consolidada, como mostram todas as pesquisas.

PROVA DE FORÇA

VINHA alertando no BLOG de que a campanha do Fábio Rueda (União Brasil) a deputado federal estava sob boa coordenação política, com articuladores experientes. A multidão que compareceu no lançamento da sua candidatura confirma isso. Deu uma prova de força.

GRANDE SURPRESA

CONVERSANDO ontem com um amigo que conhece bem a política do Juruá, este me disse que a grande surpresa para deputada federal é a Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS). “Depois da deputada federal Jéssica Sales, ela deve emplacar a segunda votação na região”, destacou a fonte.

FRASE MARCANTE

“A amizade que pode terminar nunca foi verdadeira”. São Jerônimo.