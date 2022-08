Morre o empresário Fernando Alves Brito, criador dos produtos Nauense

A Energisa alcançou um feito inédito no Acre. Em julho, a disponibilidade de energia no estado alcançou a marca de 99,8%. Trata-se da melhor marca mensal da história do Acre desde que os dados passaram a ser registrados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2000.

O indicador de DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) mostra a duração das interrupções no fornecimento de energia – quanto tempo, em média, um cliente fica sem energia durante um ano -, o que está diretamente ligado à qualidade do serviço de energia ofertado. Desde 2018, quando a Energisa assumiu a concessão no estado, houve uma redução acumulada de 56% no DEC.

Essa melhoria expressiva é fruto de um robusto investimento. Até dezembro, quando a empresa completará quatro anos no Acre, será atingida a marca de R$1 bilhão investido para transformar a estrutura energética da região. Foram construídas e modernizadas quatro subestações para distribuição de energia, que foram completamente automatizadas com a melhor tecnologia disponível no mercado. Outras sete subestações estão sendo construídas em seis municípios. Em Rio Branco, serão duas: uma na região da Transacreana e outra próximo ao shopping da capital.

Além das obras, a empresa também investe em treinamento dos colaboradores, modernização da frota, além da utilização de novas tecnologias.

O diretor técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, ressalta que o bom desempenho é reflexo do projeto de transformação planejado para o desenvolvimento do estado. Ele destaca que energia é um serviço fundamental, mas que está sujeito a interrupção, principalmente por interferências externas na rede de distribuição, como eventos climáticos.

“A Energisa está no Acre desde dezembro de 2018 e essa redução é consequência dos investimentos realizados desde então. Mesmo com as medidas de contenção à pandemia de Covid-19, continuamos trabalhando, dentro do possível, pela disponibilidade de um serviço cada vez melhor aos clientes. Os esforços só reforçam nosso compromisso com a melhoria constante da qualidade, para uma oferta de energia permanente e segura e levando bem-estar à população. Hoje há menos falta de energia no Acre e quando ela acontece é restabelecida mais rapidamente. Isso significa mais conforto, segurança energética e comodidade para a população”, afirma Ricardo Xavier.