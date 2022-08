Obras no canteiro central alteram trânsito na Via Chico Mendes

Desde o início da manhã desta terça-feira (23), com o reinício das obras da recuperação do canteiro central, que o trânsito na Via Chico Mendes vem sendo feito apenas em meia pista no sentido centro/bairro.

O objetivo principal é não colocar em risco os trabalhadores da Prefeitura de Rio Branco e de empresas contratadas para a realização dos serviços que estavam parados há dois meses.

Desde o início do ano que a Prefeitura, por meio de uma empresa previamente contratada vinha realizando as obras no sentido de modernizar o canteiro central da Via Chico Mendes.

Por desistência da própria empresa contratada, os trabalhos ficaram parados por mais de dois meses e foram reiniciados oficialmente nesta terça.

De acordo com a CIATRAN, a única mudança no trânsito e que poderá trazer problemas no horário de pico, foi feito no sentido centro/bairro, na entrada da rua 24 de janeiro até a rotatória da BR-364. No sentido contrário, o trânsito funciona normalmente, com a pista dupla.