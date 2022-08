Acre deverá ter semana de tempo firme, seca intensa e ensolarada

O estado do Acre deve alcançar novos recordes de calor nesta semana, enquanto o tempo deve predominar firme, seco e ensolarado em todas as regiões. De acordo com o portal O Tempo Aqui, as maiores temperaturas vão oscilar entre 33 e 36ºC, podendo estabelecer novos recordes de calor este ano.

“As noites, no entanto, ficarão amenas, com mínimas entre 16 e 20ºC, no leste e no sul do estado”, escreveu o pesquisador Davi Friale. De acordo com a previsão, não deve chover, pelo menos, até o próximo sábado, dia 27. No domingo, dia 28, poderão ocorrer chuvas rápidas e pontuais.

Na última semana, o estado teve incursão de uma intensa massa de ar polar, estabelecendo novos recordes de 2022, com ventos de 40,7km/h, em Rio Branco (aeroporto), e 55,1km/h, no Parque Estadual do Chandless, na sexta-feira, dia 19. A umidade relativa do ar foi de apenas 24%, em Rio Branco (aeroporto), sendo a menor dos últimos dois anos, e 23%, no Parque Estadual do Chandless, no sábado, dia 20.