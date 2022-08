BTG/FSB: Lula fica estável com 45%; Bolsonaro oscila dois pontos

O Acre fechou a folha de pagamento do Auxílio Brasil em agosto como o Estado com o maior benefício médio do país. São R$ 629,75 para cada família, enquanto o valor médio nacional ficou em R$ 607,85.

Mais de 125,5 mil famílias do Estado foram contempladas, a partir de um investimento de R$ 78,3 milhões.

Entre julho e agosto, 14,7 mil famílias do Acre foram incluídas no programa permanente de transferência de renda do Ministério da Cidadania. O Auxílio Brasil está presente em 22 municípios do estado. Na capital Rio Branco, são 40,7 mil famílias contempladas em agosto, com repasse de R$ 24,9 milhões, enquanto Cruzeiro do Sul tem 13,2 mil e recebeu R$ 8,3 milhões. No município de Santa Rosa do Purus, o benefício médio chegou a R$ 703,21.

O Acre conta ainda com 52,6 mil famílias atendidas em agosto pelo Auxílio Gás, benefício extra de R$ 110 destinado a beneficiários do Auxílio Brasil em situação de maior vulnerabilidade social. O investimento federal para saldar o Auxílio Gás no estado é de R$ 5,7 milhões.

De julho para agosto, mais de 2,2 milhões de famílias de todo o país foram incluídas no Auxílio Brasil, o que garantiu atendimento pleno de todas as famílias que apresentavam, no Cadastro Único, perfil para serem contempladas. Levando em conta o histórico do programa, implementado em novembro de 2021, são mais de 7,1 milhões de famílias adicionadas ao longo dos últimos dez meses.

Os R$ 600 levam em conta o valor mínimo pago por família de R$ 400 e o valor complementar de R$ 200, que será pago até dezembro de 2022 a partir da aprovação de Emenda Constitucional pelo Congresso Nacional.

Além do benefício principal, há benefícios complementares pagos de acordo com os perfis das famílias, como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural.

O calendário de pagamentos de agosto teve início na última terça-feira (9.08), para beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Os repasses seguem até o dia 22 para o último grupo do mês, com final de NIS zero.