Alan, Léo, Minoru e Hall recebem mais de R$ 2,7 milhões do Fundão

Parte dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral, destinado aos partidos políticos para as Eleições Gerais de 2022, já começou a cair nas contas dos candidatos no Acre. Levantamento feito pelo ac24horas nesta segunda-feira, 22, aponta que pelo menos dois candidatos a deputado federal tiveram receitas inseridas em suas contas. Tratam-se do deputado federal Léo de Brito (PT), candidato à reeleição, e do professor e ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara (PSDB). O petista e o tucano receberam R$ 1 milhão diretamente da direção nacional dos partidos, cada um, totalizando R$ 2 milhões em recursos.

O candidato ao senado pelo União Brasil, o deputado federal licenciado Alan Rick, já recebeu também R$ 635 mil. O seu companheiro de chapa, o senador licenciado Márcio Bittar (UB), candidato ao governo, ainda não recebeu recursos.

A candidata ao senado federal pelo PL, Márcia Bittar, também recebeu recursos neste primeiro momento da campanha, mas não foi do Fundão Eleitoral. Ela recebeu em sua conta R$ 500 mil diretamente do advogado, fazendeiro e candidato a deputado estadual Zé Lopes, apontado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre como o segundo mais rico nestas eleições no Estado ao declarar mais de R$ 30 milhões em bens e patrimônio. A ex-esposa do senador Márcio Bittar transferiu de sua própria poupança cerca de R$ 100 mil para custear a campanha com recursos próprios. No total, Márcia detêm R$ 600 mil em recursos.

Na semana passada, o candidato a deputado federal Fábio Rueda (União Brasil), foi o primeiro do Acre a receber recursos: R$ 700 mil foram transferidos pela Direção Nacional do partido no último dia 17. Rueda é irmão do presidente nacional do UB, Antônio de Rueda, e da tesoureira do partido, Maria Emília de Rueda.

Até o fechamento desta matéria, somente o candidato ao governo pelo Agir, professor David Hall havia recebido R$ 100 mil da direção nacional do partido. Os demais ainda não registraram movimentos financeiros.