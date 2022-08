Acre tem segunda-feira com tempo firme, seco e ensolarado, aponta previsão

A semana começa no governo com troca de cargos comissionados. No Diário Oficial desta segunda-feira, 22, o governador Gladson Cameli realiza diversas mudanças, entre cargos de chefes de departamento e até coordenador de unidade de saúde.

Confira abaixo:

Nomeações

Miquelson do Nascimento Barroso – CEC-2, no Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN

Augustino Teodoro Pizziga – CEC-1, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Anderson Magalhães Sobral – Chefe de Departamento na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI]

Jayana Karoline Miranda Sampaio da Costa – Gerente Administrativo do Centro de Controle Oncológico do Acre, na Secretaria de Estado da Saúde – SESACRE

Exonerações

José Maria Carneiro da Silva – CEC-1, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Claudenir Maria Ferreira Da Rocha – Chefe de Departamento, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

A pedido – Cristiano Hechenberger – Gerente Administrativo do Centro de Controle Oncológico do Acre

Eliel de Souza Mesquita – CEC-2, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.