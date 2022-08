Mulher diz que irmão do goleiro Weverton a agrediu: “levei um tapa da namorada e um murro dele”

A amiga do fisiculturista Tiago Balbino, que se envolveu em uma confusão com o irmão do goleiro acreano Weverton Pereira no bar Tardezinha, localizado na capital acreana, afirmou nesse domingo, 21, por meio de stories no Instagram, que foi vítima de agressão por parte de Wellynton Monteiro.

Segundo personal trainer Angela Carvalhosa, a briga teve início quando a namorada de Wellynton teria confundido seu parceiro, achando que o mesmo estaria agarrado agarrado a personal. ” Ela confundiu o marido dela com a pessoa que eu estava, com o Thiago. A namorada do Wellington bem e bateu e nisso o Tiago segurou ela, perguntando o por que ela tinha me batido. Quando fui em direção a ela, o irmão do Weverton me deu um murro na cara”, conta.

Angela afirma que levou um tapa da namorada de Wellynton e um soco do mesmo. “A confusão começou por causa do murro que ele me deu”. Ela ainda publicou prints de uma suposta conversa com Wellynton pela rede social, em que ele teria pedido desculpas pelo ocorrido. Ele diz que também ficou machucado com o soco de Balbino. “Eu me lasquei. Ninguém é de briga”, relatou Wellynton a Carvalhosa.

Ângela disse que ela e Tiago haviam se dirigido à festa para comemorar os resultados recentes de uma competição de fisiculturismo, no entanto, se deparou com o incidente negativo.