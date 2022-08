Frente fria deixa sexta-feira com tempo frio e ventos intensos em todo o Acre

Uma ação rápida dos Policiais Militares Força Tática do 2° Batalhão com apoio a RP 202, resultou nas prisões do detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Walison da Silva Ferreira, de 28 anos e Diego Sales de Oliveira, de 30 anos, eles são acusados de roubar a empresa Aço Norte, na Via Verde, na tarde desta quinta-feira, 18, na Via Verde. As prisões ocorreram na rua Coronel Leão, quadra 16B no conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, os criminosos chegaram em uma motocicleta de cor preta na frente do estabelecimento, entraram e em posse de armas de fogo anunciaram o assalto e subtraíram dos funcionários e clientes vários celulares, carteiras, bolsas e moedas do estabelecimento comercial. Após a ação, os bandidos fugiram na motocicleta em direção ao Ramal Menino Jesus, que dá acesso ao Bairro Taquari.

As guarnições policiais foram acionadas via COPOM e conseguiram encontrar os criminosos na moto. Foi feito um acompanhamento por vários bairros do segundo distrito até a rua Coronel Leão na Cidade do Povo. Walisson e Diego foram encontrado dentro uma residência, foram abordados e em posse da dupla foi encontrada duas armas de fogo, munições, os pertences das vítimas, celulares e o dinheiro roubado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.