Acisa premiará as ruas mais bonitas com a temática da Copa do Mundo

A Associação Comercial do Acre (Acisa) realizou na tarde desta quinta-feira, 18, uma reunião entre os membros da diretoria para levantar as principais pautas do comércio deste segundo semestre de 2022.

Na ocasião, os membros da diretoria iniciaram a elaboração da campanha vitrine premiada prevista para dezembro, e promoção da competição da rua mais bonita na copa.

A Promoção Vitrine Premiada é uma campanha tradicional que elege as lojas com a melhor decoração natalina, oferecendo prêmios para os melhores colocados. A iniciativa visa reconhecer os investimentos feitos pelos comerciantes, com o intuito de atender melhor os clientes.

O concurso da rua mais decorada na copa premia as ruas ou condomínios com melhores decorações da maior competição de futebol do planeta. Essa promoção tem por objetivo fomentar o sentimento de brasilidade, harmonizar o convívio entre a comunidade e fortalecer a torcida pela seleção brasileira durante a competição, além de aquecer o consumo dos setores envolvidos nas festividades através da integração dos moradores da capital. Em breve a associação deve divulgar os critérios e as premiações da competição.

Além disso, também foi discutido sobre o momento econômico estadual, nacional e global, bem como o planejamento de reuniões com candidatos majoritários no estado do Acre.

“Faz parte da nossa tradição escutar os empresários na Acisa. Estamos vivendo um momento emblemático no país e no estado do Acre. Veremos nos próximos dias decisões que vão mudar o destino do nosso país e é de suma importância reunirmos os empresários para defender e apresentar nossas reivindicações”, afirmou o presidente da entidade, Marcello Moura.