Abate de suínos cresce 7,8% em 2022 no Acre

O abate de bovinos caiu 8,6% e o de suínos subiu 7,8%, no primeiro trimestre de 2022 no Estado do Acre na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os resultados da Estatística da Produção Pecuária, divulgada recentemente pelo IBGE.

Em 2022 foram abatidos 72.028 bovinos contra 78.847 em 2021. Já em suínos foram abatidos 13.713 em 2022 animais enquanto em 2021 foram 12.718.

Os resultados para o segundo trimestre de 2022 e para as unidades da federação serão divulgados no dia 6 de setembro, segundo previsão do IBGE.

Esses dados são trabalhados pelo Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, e podem ser acessados no endereço http://observatoriodoacre.org.br/.