Ferro de passar e ar condicionado são vilões da conta de energia: saiba como economizar

Agosto é marcado pelas temperaturas acima de 35°C no Acre. Além dos efeitos na pele e na saúde, o acreano também pode sentir as consequências desse calor no bolso. Isso porque a intensidade no uso de alguns eletrodomésticos muda e, muitas vezes, o consumidor só percebe quando a conta de energia chega.

Com o calor, aparelhos como ar-condicionado, por exemplo, precisam trabalhar mais para gerar o mesmo conforto térmico de dias mais amenos. Outro eletrodoméstico que faz mais esforço nesse período é a geladeira, que precisa regular a temperatura interna cada vez que a porta é aberta. “É nesse momento que devemos ter mais atenção. Como está mais quente do lado de fora, os equipamentos vão trabalhar mais para diminuir a temperatura, por exemplo. Com isso, o consumo aumenta”, explica o especialista em eficiência enérgica, Antônio Carlos Farias.

“Por isso, incentivamos tanto que os nossos clientes acompanhem mensalmente a conta de energia, seja na fatura impressa ou no aplicativo Energisa On. Assim, ele consegue perceber que o consumo está aumentando e consegue aplicar as orientações de consumo consciente de forma mais eficaz”, aconselha o especialista.

Em cada cômodo da casa, existe um cuidado específico para que o consumo de energia seja mais eficiente. “Por exemplo, na cozinha, destacamos o uso da geladeira. Para utilizar de forma mais racional, a principal dica é se planejar para retirar tudo o que vai precisar em uma preparação de uma vez só. Afinal, cada vez que a porta é aberta, o ar frio sai e o ar quente entra, fazendo com que o equipamento trabalhe mais intensamente”, explica Farias.

Já no quarto, manter o ar-condicionado limpo e na temperatura de 23 °C ou 24 °C, ajuda na economia. Vale lembrar, também, em manter portas e janelas fechadas. E para quem está pensando em instalar mais de um equipamento de alta potência em casa, é válido lembrar que é importante comunicar à Energisa e solicitar o aumento de carga. “A depender da alteração do nível da instalação, solicitar o serviço de aumento de carga, a partir daí a nossa equipe irá preparar a rede elétrica para atender a sua nova demanda de energia”, alerta o especialista.

Confira mais dicas de economia de energia por cômodo da casa:

Área de serviços: o ferro de passar é um dos equipamentos que mais pesam na conta de luz, pois, para gerar calor, ele usa muita potência. O melhor é separar todas as roupas que precisará e passar de uma vez só. O mesmo vale para a máquina de lavar roupas.

Sala ou quartos: o aparelho de ar-condicionado deve ser adquirido de acordo com o tamanho do ambiente em que será utilizado. Quanto maior o lugar, mais potente precisa ser. Limpe os filtros a cada quinze dias. E faça uma manutenção completa com profissional especializado entre seis meses e um ano, a depender da intensidade da utilização. A sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Além disso, lembre-se de manter os eletrodomésticos fora da tomada ao finalizar a utilização. O stand by também consome energia. Isso vale, inclusive, para os carregadores de celular.

Cozinha: instale geladeira e freezer longe de locais ou equipamentos de aquecimento, como forno elétrico, fogão, churrasqueira e micro-ondas, e preferencialmente em um lugar que não pegue sol. Evite guardar alimentos quentes e não use a parte de trás para secar roupas ou sapatos. Isso reduz a eficiência do equipamento.

Banheiro: mesmo com tanto calor, ainda há clientes que preferem um banho quente. A dica é tomar banhos rápidos, utilizar a opção verão e, sempre que possível, fechar o chuveiro enquanto estiver passando xampu ou sabonete, por exemplo.