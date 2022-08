Sine do Acre oferta 75 vagas de emprego nesta quarta-feira em Rio Branco

A saúde municipal de Brasiléia deu início nesta terça-feira (16) à campanha de vacinação antirrábica após a confirmação de um caso de raiva humana, em Cobija, departamento de Pando, Bolívia. O paciente, que não tem antecedentes de mordedura de cão ou gato, segundo o que foi divulgado até agora, está em coma.

O caso foi diagnosticado no último dia 11 de agosto, com confirmação por laboratório. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia, emitiu um comunicado de risco epidemiológico na região de fronteira.

O Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde (Cievs) da Sesacre diz que em caso de suspeita de raiva, é preciso fazer a comunicação para acompanhamento e análise. Em caso de confirmação de infecção, a pessoa deve ir a uma unidade de saúde o mais rápido possível para o primeiro atendimento.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae.

A doença é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais.

Sintomas

Após o período de incubação, surgem os sinais e sintomas clínicos inespecíficos (pródromos) da raiva, que duram em média de 2 a 10 dias. Nesse período, o paciente apresenta:

– mal-estar geral;

– pequeno aumento de temperatura;

– anorexia;

– cefaleia;

– náuseas;

– dor de garganta;

– entorpecimento;

– irritabilidade;

– inquietude;

– sensação de angústia.

Podem ainda ocorrer linfoadenopatia, hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos, próximos ao local da mordedura, e alterações de comportamento.