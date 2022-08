Santa Juliana é acusado de demitir em massa por causa do novo piso de enfermagem

A presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), Alesta Costa, está denunciando o Hospital Santa Juliana sobre a possibilidade de uma demissão em massa de técnicos e enfermeiros que trabalham na unidade de saúde.

De acordo com Alesta, a intenção do hospital é demitir até 20 profissionais, entre técnicos e enfermeiros. A sindicalista afirma que o novo piso dos profissionais, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, é a justificativa para as demissões. “Já tivemos algumas demissões e o que nos preocupa é que os pacientes não podem ficar desassistidos por um profissional. O paciente não pode pagar por essa conta. Nós, junto com o nosso conselho, vamos fiscalizar e exigir que o dimensionamento seja respeitado”, diz Alesta.

Dimensionamento é como a saúde chama a exigência legal de quantos pacientes devem estar sob os cuidados de um único profissional. No caso dos técnicos, por exemplo, a lei exige que em caso de clínica, o máximo é de seis pacientes. No caso de pacientes de UTI são apenas dois.

O ac24horas procurou o padre Jairo Coelho, Ecônomo Geral da Diocese, responsável pelo Santa Juliana. O padre negou as demissões em massa. “Não existe demissão em massa, o Hospital está apenas adequando seu quadro”, afirmou, sem dizer, no entanto, quantos profissionais já foram ou serão demitidos.

A reportagem conversou com uma fonte que trabalha dentro da unidade que garantiu que alguns técnicos e enfermeiros já foram desligados.