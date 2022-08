Polícia Civil prende dois por estupro de vulnerável em Marechal Thaumaturgo

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), reinaugurou nesta quarta-feira, 17, a Escola Rural São Pedro I, localizada na Estrada do Amapá, Ramal da Piçarreira, no Polo Benfica, em Rio Branco. A escola, que era de madeira, foi reconstruída, em alvenaria, e entregue à comunidade.

Participaram da solenidade o secretário de Educação, Aberson Carvalho; o secretário-adjunto Tião Flores; a diretora de Ensino, Gleici Damasceno; a chefe do Departamento de Educação do Campo, Maria de Nazaré Rodrigues; e o diretor da escola, Marco Antônio Belo.

Com as intervenções realizadas, a instituição passa a ter oito salas de aula, biblioteca, banheiros para portadores de necessidades especiais (PNE), salas do setor administrativo, cantina e refeitório completamente novos.

A São Pedro I tem mais de 40 anos de existência e sua inauguração remete ao surgimento da comunidade. Com a reconstrução, a escola agora irá atender 477 alunos dos ensinos fundamental e médio que residem, em sua maioria, no Polo Benfica e no Projeto de Assentamento Moreno Maia.

O secretário de Educação relatou que a estrutura, anteriormente de paxiúba, passou a ser de madeira com um bloco de alvenaria e agora, a partir de um compromisso do Estado, foi completamente reconstruída. “Estamos entregando a primeira escola no modelo rural da educação do campo, que será estendido a outras comunidades do interior”, afirmou.

Quem tem uma história na São Pedro I é o próprio gestor Marco Belo. Já foi aluno, professor, pai de aluno e agora é diretor. “Estou muito feliz por estar recebendo essa escola completamente nova, um ambiente adequado para acolher os alunos depois de dois anos de pandemia”, disse.