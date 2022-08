Ifac abre seleção para especialização em Ensino e Práticas Pedagógicas em Xapuri

O Instituto Federal do Acre publicou edital para seleção de alunos no curso de Especialização em Ensino e Práticas Pedagógicas do Campus Xapuri. O curso de pós-graduação será desenvolvido na modalidade semipresencial de ensino. As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 22 de agosto.

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino e Práticas Pedagógicas visa proporcionar a qualificação e o aprofundamento de conhecimentos aos profissionais que atuam ou desejam atuar na área Educacional, com vistas ao aprimoramento da prática pedagógica e dos processos educativos.

Acesse a página do edital: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/637/

A especialização terá aulas presenciais a cada 15 dias no Campus Xapuri, às quintas, sextas-feiras e aos sábados. As atividades não presenciais serão realizadas em horário agendado pelo professor da disciplina de acordo com o cronograma a ser divulgado no calendário letivo da pós-graduação.

Para concorrer a uma vaga no curso, é preciso possuir formação superior, em qualquer área, em curso reconhecido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação ou designado por este até o ato da matrícula. Caso o diploma não tenha sido registrado, será aceita declaração ou certidão de colação de grau, com a informação de que o discente aguarda a confecção do diploma.

Inscrições – As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, por meio do preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível no link: https://forms.gle/NVjWaupjj8TvocmBA. O prazo de inscrições, de acordo com o cronograma do edital, segue até o dia 22 de agosto.

A lista de inscritos no processo seletivo será publicada no site do Ifac, em 23 de agosto, e o resultado preliminar está previsto para o dia 30 de agosto. A turma do curso de Especialização em Ensino e Práticas Pedagógicas tem previsão de início no segundo semestre de 2022.

Informações adicionais poderão ser obtidas, durante o período de inscrição, pelo e-mail [email protected]