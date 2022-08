Em Feijó, parentes de morto brigam após sepultamento ainda dentro do cemitério

De acordo com a análise da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) o preço do tomate no mercado atacadista da Ceasa Rio Branco subiu 129% no mês de julho. No 8º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado pela estatal nesta terça-feira (16), a maioria das frutas e verduras tiveram redução de preço no atacado.

A banana, por exemplo, caiu 56,26% e a melancia, 42,37% no período. A batata, cujo preço preço reduziu 6,26%. No caso da batata, os preços começaram a cair a partir de maio, depois de um período de alta no início do ano. Com a safra da seca ainda no mercado e a entrada da safra de inverno, a disponibilidade do produto permaneceu elevada, além da modificação no perfil da oferta, com a participação do Centro-Oeste e Sudeste como principais abastecedores.

A cenoura também já apontava a preços mais baixos desde a última atualização do Boletim Prohort. Nesta edição, o preço médio da cenoura na Ceasa na comparação com junho, teve queda de 3,64%, justificada pela grande oferta desta hortaliça em todo o País, pois os Estados produtores aumentaram seus envios aos mercados, juntando-se à oferta de Mingas Gerais.

Já o tomate teve a queda nas cotações iniciada em julho após o pico de preços registrado em abril deste ano. A oferta se manteve em elevação e os danos causados pelas chuvas do final de 2021 e início de 2022 foram superados, com as áreas produtoras ofertando de forma suficiente para atender a demanda.

Os dados estatísticos do Boletim Prohort da Conab são levantados nas Centrais de Abastecimento localizadas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Goiânia, Brasília, Recife, Fortaleza e Rio Branco que, em conjunto, comercializam grande parte dos hortigranjeiros consumidos pela população brasileira. A íntegra do 8º Boletim Prohort pode ser acessada no Portal da Conab.