Interior do Acre confirma caso de raiva humana em paciente vindo da Bolívia em estado grave

A Polícia Federal do Acre realizou, na manhã desta terça-feira, 16, a Operação Dissimulo, com objetivo de desarticular uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas interestadual, com a utilização de “mulas” no transporte aéreo.

A ação aconteceu por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que possui como diretriz a descapitalização e a prisão dos envolvidos, retirando seus patrimônios, bens e valores acumulados a partir das atividades ilícitas.

A investigação iniciou a partir da prisão de uma mulher, que utilizando documentos falsos, tentou embarcar no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco, no Acre, com destino a cidade de João Pessoa, na Paraíba.

A suspeita trazia junto ao seu corpo, aproximadamente, 3,723 kg de drogas consistente em cocaína. Após sua prisão, ocorreu o aprofundamento do caso, onde foi descoberto a participação de várias outras pessoas.

Alguns membros da associação criminosa tinham funções essenciais, como o aliciamento para novos integrantes serem “mulas” para o transporte, bem como taxistas e até mesmo parceiros com a função de encontrar e alugar imóveis para servir de alojamento para o grupo.

O tráfico de drogas interestadual no modo aéreo, partindo do Acre com destino ao nordeste, especialmente o estado da Paraíba, era o principal crime praticado.

A Operação Dissimulo contou com a participação de 40 policiais federais, cumprindo oito ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva. Além disso, foram apreendidos, bloqueados e sequestrados veículos e ativos financeiros.