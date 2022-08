Blogueiras se lançam candidatas e não divulgam em suas redes sociais

A candidata ao governo pelo MDB, Mara Rocha, iniciou o seu primeiro dia de campanha nesta terça-feira, 16, em uma extensa caminhada no Calçadão da Benjamin Constant, ao lado do Terminal Urbano, até o Mercado Municipal. Acompanhada do deputado federal Flaviano Melo, Fernando Zamora, seu candidato a vice, e Márcia Bittar, candidata ao senado, Rocha deu o tom de propostas para a população.

“Hoje é o início desta caminhada, estou aqui ao lado do nosso vice-governador Fernando Zamora. Estamos aqui dando a largada para um Acre desenvolvido, nós queremos progresso para o nosso Estado, desenvolvimento, um estado baseado na agricultura, na pecuária. Temos que avançar, o Acre tem pressa de vencer. E o mais importante: liberdade para a nossa população”, frisou a candidata.

Já Maricá Bittar, afirmou que pretende conversar com as pessoas e falar de propostas. “Estamos aqui no coração de Rio Branco, no Mercado Elias Mansour, tomando um cafezinho. Vamos conversar com as pessoas, levar nossas propostas, dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente não concorda e escutar, principalmente a demanda do coração do eleitor”, citou.

Principal entusiasta da candidatura de Mara, Flaviano relembrou campanhas memoráveis do MDB. “Estamos começando animado, com Mara Rocha, vamos dar uma caminhada bem do jeito que o PMDB gosta. É 15 na rua de novo para a grande vitória”, disse o presidente do MDB no Acre empolgado.

Na tarde de hoje Mara grava programa eleitorais a noite participa de uma reunião com apoiadores no bairro Bosque, em Rio Branco.