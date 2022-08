“A gente vai estar junto a partir de 2023”, diz Jorge ao encontrar Lula em São Paulo

O candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) cumpre agenda nesta terça-feira, 16, em São Paulo, e na oportunidade encontrou o ex-presidente Lula, candidato à presidência nas eleições de 2022. Em vídeo divulgados nas redes sociais, o petista do Acre afirmou que a militância do Acre está mobilizada para campanha. “A campanha começou hoje e estou aqui com nosso querido presidente Lula e estou informando a ele que no Acre nós estamos mobilizados”, disse.

Em prosa com Viana, Lula afirmou que a gestão JV no Acre é uma experiência bem sucedida. “Finalmente nós vamos poder dizer que estamos em campanha e poder pedir voto e eu tenho certeza que o povo do Acre sabe da competência do Jorge Viana como governador, senador. A experiência bem sucedida de quem conheceu o Acre antes do governo do PT e conhece o Acre hoje percebe a evolução que teve o Acre. Portanto eu penso que o povo do Acre vai mais uma vez eleger o Jorge Viana para governar o Estado do Acre”, disse a maior liderança do PT no país.

Em aparte, Viana afirmou que quando Lula foi presidente o Acre viveu o período mais próspero. “Eu tenho que dizer uma coisa. Foi o período de maior prosperidade porque o senhor estava na presidência, a gente fez um trabalho conjunto e se Deus quiser, o senhor vai tirar o Brasil desse sofrimento e o Acre também. A gente vai estar junto a partir de 2023”, frisou.

Para finalizar, Lula enfatizou que o povo do Acre pode ter certeza que caso ganhe a eleição, a parceria do governo federal e estadual será promissora. “O povo acreano pode ter certeza, se a gente ganhar as eleições, a gente vai fazer, o que nós já fizemos uma vez, fazer com o que o governo federal construa parcerias com os governos estaduais para que as obras aconteçam nos Estados e municípios que as pessoas moram. Então vamos ter que trabalhar muito. Se Deus quiser, vai dar certo, Jorge”, finalizou.

Veja o vídeo: