Procissão de Nossa Senhora da Glória atrai políticos em campanha

Um homem de 34 anos, morador do estado de Mato Grosso e que está em Rio Branco a trabalho e uma criança de 6 anos são dois novos casos suspeitos de ‘doença dos macacos’ registrados no Acre. O adulto viajou à Europa há 20 dias. Apresentou lesões cutâneas no dia 07/08/2022, negou febre e dores de cabeça e no corpo. Esteve no Pronto Atendimento da UNIMED hoje pela manhã (15), realizou coletas e foi liberado com orientação de isolamento fora da Unidade de Saúde por 21 dias ou até sair o resultado dos exames.

A criança de 6 anos, do sexo masculino, residente de Rio Branco, deu entrada na UPA da Sobral hoje pela manhã (15), apresentando febre e erupções cutâneas pelo corpo. A mãe relata viagem em família para o município de Brasiléia com passagem em Cobija na Bolívia há 18 dias. Outras duas pessoas da mesma família apresentaram sintomas, uma de três anos e outra de 17 anos, sendo orientados a passarem por avaliação na unidade de saúde. O paciente segue internado em isolamento na UPA da Sobral.

O CIEVS ACRE e CIEVS Rio Branco seguem com acompanhamento e investigação do caso. O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, seis casos suspeitos residentes do estado do Acre e um residente de outro estado aguardando resultado em Rio Branco.