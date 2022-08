Policial Militar que sofreu acidente de moto nas Placas, não resiste e morre no PS

O Rio Branco entra em campo em Arapiraca, interior de Alagoas, neste domingo, 14, em partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Após empate em 0 a 0 com o ASA no último final de semana na capital acreana, o Estrelão precisa da vitória para avançar às quartas de final da competição. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem passar pelo confronto, fica a dois jogos do acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro.

Para garantir uma melhor preparação para os atletas, o Rio Branco chegou há dois dias em Alagoas. A partida acontece no estádio Coaracy Fonseca, às 14 horas no fuso horário do Acre.

A partida tem ares de revanche, já que o ASA foi responsável por uma das maiores decepções na história centenária do Rio Branco, quando em 2009 o time alagoano eliminou o Estrelão, após empate em 2 a 2, em uma Arena da Floresta lotada, e impediu o acesso do time acreano à Série B.