Instabilidade em sistema deixa Sesacre sem boletim da Covid-19 nesta segunda-feira (15)

A Secretaria Municipal De Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) está com inscrições abertas no processo seletivo para a contratação temporária de servidores do ensino fundamental, médio e superior. O edital n° 001 foi publicado nesta segunda-feira, 15, no Diário Oficial (DOE).

Serão 04 vagas para o cargo de auxiliar de topografia, 15 para agente administrativo, 33 para engenheira civil, 02 para engenheira eletricista, 01 para engenharia Sanitarista, 12 para Arquitetura, 02 para Topografia e 04 para Desenhista Técnico.

As inscrições serão realizadas em duas etapas, a primeira acontecerá com a pré-inscrição, através do endereço eletrônico https://www.rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br ou http://www.riobranco.ac.gov.br a partir das 0h do dia 22 de agosto e até às 23h59min do dia 26, no horário local.

Já a inscrição definitiva, ocorrerá no período de 22 a 29 do mesmo mês, na sede do Centro de Referência do Servidor Municipal (CRSM), na Rua Manoel Cesário, nº 450, Bairro Capoeira, das 08h30 às 12h e de 14h às 17h.

O candidato deverá preencher formulário e anexar comprovante de escolaridade para cada função pretendida, documento oficial de identidade com foto, CPF, carteira de Conselho de Classe para os cargos que exigem e diplomas ou Certificados devidamente registrados.

Os salários variam de R$ 1.400 mil até R$ 7.272,00. Todos os resultados serão divulgados nos mesmos sites citados anteriormente.

O edital completo está a partir da página 48 do DOE, Acesse Aqui.