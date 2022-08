Rio Branco decide futuro na Série D neste domingo no interior de Alagoas

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) vai realizar neste final de semana uma campanha de vacinação contra a poliomielite.

A intenção do centro, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, na capital acreana, é contribuir para o aumento do percentual de vacinação entre o público alvo que tem como meta atingir 95% das crianças menores de cinco anos. Para se ter uma ideia, no ano passado o percentual no Acre ficou apenas em 35,46%.

Além da imunização contra a poliomielite, estarão disponíveis as outras vacinas disponíveis no calendário da saúde.

A campanha acontece no sábado, 13, e no domingo, 14, das 9 horas da manhã às 15 horas. A equipe de saúde orienta que os pais levem a carteira de vacinação de seus filhos para atualização do esquema vacinal.