Blog do Crica: o jogo do perde e ganha do Jorge Viana

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT), foto, candidato a governador, joga com muitas variáveis nesta eleição. A primeira é se eleger para governar o Acre, com a vitória do Lula para a presidência. Este cenário seria o coroamento do seu projeto político. A segunda opção seria ele ganhar a eleição para governador e o Lula perder para o Bolsonaro, na base do vão-se os anéis e ficam os dedos. A terceira, que seria um meio termo, é ele perder e o Lula ganhar, quando por compensação poderia virar ministro. E, a quarta variável é a pior delas, as derrotas dele e do Lula. Quem vai decidir qual destes cenários vai prevalecer, é sua majestade o eleitor. O jogo começou a ser jogado. E, as urnas é que vão ditar o futuro do JV.

GRANDIDIER VAI COORDENAR CAMPANHA DO GLADSON

QUEM assumiu ontem o comando da campanha de reeleição do governador Gladson Cameli, foi o ex-chefe do gabinete civil, Rômulo Grandidier. Foi uma escolha acertada. O Rômulo conseguiu forjar uma boa relação com a classe política, e pode conduzir bem a candidatura.

AGORA É PARA VALER

NESTA próxima terça-feira começa a campanha oficial, quando os candidatos poderão colocar o seu material publicitário nas ruas, fazer carreatas, arrastões nos bairros, enfim, é o início da briga para valer pelos votos.

POLÍTICA SE FAZ COM OUSADIA

O ADVOGADO Sanderson Moura (PSOL) poderia estar acomodado aceitando o panorama ditado pelo PT, com candidaturas próprias para governador, vice-governador e senador. Mas optou por confrontar o projeto petista, que tem forte estrutura partidária e financeira, sendo candidato ao Senado. Vai para o embate com cabeça erguida e ousadia. E, na política só os ousados avançam.

PILARES SÓLIDOS

O CANDIDATO AO SENADO, Ney Amorim (PODEMOS), tem dois pilares políticos sólidos na coordenação da sua campanha em Cruzeiro do Sul; o prefeito Zequinha e o deputado Nicolau Junior (PP), que podem gerar votos.

CANDIDATURA MANTIDA

BOATOS SUPERADOS. A deputada Meire Serafim (União Brasil) não mudou o rumo do seu foco político e irá disputar um mandato de deputada federal, com chance.

OBSTÁCULO A SUPERAR

CANDIDATO DO PSB ao Senado, deputado Jenilson Leite, é um nome leve e não descartável na briga pela vaga única de senador. O obstáculo a superar é que, ele disputa pelo PSB, sigla sem capilaridade no estado.

BASEADO EM PESQUISA

“Você acha que se o Jorge Viana não tivesse pesquisas que indicam a sua chance na disputa do governo, ele iria se arriscar sem uma perspectiva de vitória?”. Pergunta ouvida ontem de importante liderança da esquerda.

PRESSÃO FORTE

HÁ UMA pressão por parte de emissários do governo para que o PSDB não lance o médico Carlos Beirute (PSDB) ao Senado; oferecem a segunda suplência na chapa do Ney Amorim (PODEMOS). Até ontem estava o impasse. Na verdade, o PSDB pegou uma loba, porque tinham prometido a primeira suplência ao partido.

MOVIMENTOS IMPORTANTES

NÃO ESTÁ em discussão a sua ideologia, falo apenas da sua capacidade de fazer composições nos bastidores. O Márcio Bittar (União Brasil) tem feito movimentos políticos importantes para a candidatura da Márcia Bittar (PL) para o Senado. Ela vai sim disputar o jogo.

GRANDE DECISÃO

CLARO QUE, os outros colégios eleitorais do estado são importantes na eleição; mas é na capital, onde se concentra a maioria dos eleitores, que deverá ser travada a briga mais importante para o Senado e Governo.

NÃO ABALOU

O FATO de não emplacar ser o candidato do governador Gladson ao Senado, não desanimou o deputado federal Alan Rick (União Brasil), que continua com a sua campanha nas ruas, apostando sair bem nas pesquisas.

CAMPANHA OSTENSIVA E ORGANIZADA

QUEM se encontra com uma campanha para deputado estadual ostensiva e organizada nos bairros, é o advogado Romano Gouveia (PSD). Não está fora do jogo.

OTIMISMO REDUZIDO

HÁ no PT, um otimismo reduzido de que a chapa da federação PT-PV-PCdoB tem como previsível eleger apenas um deputado federal. Uma segunda vaga dependeria de variantes, como as votações nas chapas adversárias. A chapa da aliança é restrita a dois puxadores de votos.

CAMINHO DE SEGUNDO TURNO

PARA a presidência, todos os caminhos começam a indicar que a decisão sobre quem vai ganhar, deve ir para o segundo turno. Os novos números mostram que, acabou a tendência do Lula vencer no primeiro turno.

ESTÁ NO BOLO

CONVERSO com segmentos políticos diversos antes de omitir uma opinião, é o que tenho ouvido é que a candidata Vanda Milani (PROS) está na briga dentro do bolo do pelotão de frente que disputa o Senado.

NÃO TEM FAVORITO

SÓ vamos ter uma noção inicial de quem vai se descolar na disputa da única vaga do Senado, no início do próximo mês, quando já teremos tido 15 dias de campanha dos candidatos nas ruas. Antes disso, é ilação. Hoje tem cinco candidatos embolados. Não dá para apontar um favorito.

MUITO INTERESSANTE

NESTA eleição, vamos ter um quadro interessante. Sei de quatro institutos de pesquisas de fora, contratados, que vão divulgar números dos candidatos a governador e senador ao longo da campanha. Some-se a isso dois tradicionais institutos regionais. É bom a pluralidade.

ACABOU A FACILIDADE

NA ELEIÇÃO para deputado federal, acabou a facilidade de um candidato se eleger com 5, 6 mil votos. Se o coeficiente ficar nos 57 mil votos, cada candidato terá que ter no mínimo para começar a entrar na briga 11. 400 votos (Isso não significa que vai ganhar, mas é o mínimo que poderá ter), então, tratem de correr atrás de votos.

SOLINO MATOS

Quem vai ficar mais próximo na condução da campanha do candidato do PSD ao Governo, Sérgio Petecão; é o Solino Matos, que já participou de várias campanhas majoritárias de sucesso.

