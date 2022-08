Maior empresário do Juruá acusa filhos de tentarem tomar controle dos negócios: “me entristece”

O empresário Abrahão Cândido da Silva, um dos mais ricos de Cruzeiro do Sul, que atualmente vive em Manaus, divulgou uma Nota para a imprensa nesta sexta-feira , 12, onde afirma que está em boas condições de saúde e acusa dois de seus filhos, de tentarem tomar, na justiça, as rédeas da vida e dos negócios dele, depois que teve Covid-19.

O patriarca diz que está forte, saudável e trabalhando diariamente ao contrário do que dizem seus filhos , que segundo o empresário fizeram falsas afirmações sobre sua saúde, com narrativas mentirosas que o prejudicam, bem como aos negócios dele.

“Desde meados de 2021 existem pessoas prejudicando minha imagem e meu trabalho com falsas afirmações, fruto de uma discordância familiar, como ocorre em várias famílias brasileiras. Infelizmente, dois dos meus filhos, sem minha autorização e sem qualquer fundamento, espalharam inverdades ao afirmarem que eu estava em estado vegetativo, sem condições de trabalhar e gerir meus negócios e até mesmo que eu não estava em condições de tomar decisões simples do cotidiano. Isto não é verdade “, afirma ele, destacando que a situação lha causa tristeza como pai.

“Sinto muito por esta divisão familiar, com a qual não concordo e que muito me entristece como pai. Mas saibam todos que, como cidadão de Cruzeiro do Sul, eu sigo firme em busca de realizar novos sonhos e juntos alcançarmos outros objetivos para o bem de todos por quem tenho apreço e da minha família”.

A tentativa de tomar as rédeas da vida e dos negócios dele, segundo Abrahão, começaram logo depois de ter sido infectado com Covid 19, quando chegou a ficar internado. “Fui um dos infectados com o vírus do COVID-19 e fiquei alguns dias em repouso. Durante o período que estive em recuperação, alguns dos meus filhos acreditaram que eu não iria me recuperar e entraram com um processo judicial com intuito de tomar o controle da minha vida, o que eu não posso aceitar. Diante deste cenário, eu, Abrahão Cândido da Silva, declaro aos meus amigos, parentes, vizinhos e a todos os cidadãos de Cruzeiro do Sul, quer sejam os aqueles com quem possuo relação pessoal, quer sejam aqueles com quem possuo negócios, que estou totalmente recuperado, que estou em pleno vigor físico e mental, que estou trabalhando normalmente e que estou à disposição para atendê-los e dar continuidade a nossa convivência saudável. Ao tomar conhecimento de falsas afirmações sinto-me no dever de revelar a verdade e defender o que me é mais precioso, minha família, sobretudo minha amada esposa Maria de Fátima, pela qual estamos unidos a mais de 40 anos”, conclui.

Abraão Cândido é tio do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, e da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli. Ele é empresário do ramo de combustíveis, navegação, imóveis e bebidas.