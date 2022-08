Produtores do Polo Belo Jardim fazem protesto e denunciam péssimas condições de ramal

Fotos: Whidy Melo/ac24horas

Dezenas de produtores rurais que moram no Polo Belo Jardim, na zona rural da capital acreana, foram até o Deracre nesta quinta-feira, 11, realizar uma manifestação contra as péssimas condições do ramal.

De acordo com os moradores, a situação da estrada vicinal é crítica e compromete a produção rural, já que os pequenos produtores têm dificuldade em escoar a produção. “Já tem muitos anos que a gente luta para esse ramal ser melhorado. Quando é ano de eleição, eles vão na comunidade, pedem voto, depois somem e só voltam na outra época de eleição. Estamos cansados de tanto sofrimento. Queremos saber cadê o dinheiro do nosso ramal, não aguentamos mais promessas”, afirma a moradora José Maria da Costa.

Com o presidente do Deracre, Petrônio Rodrigues, cumprindo agenda no município de Feijó, os manifestantes foram recebidos pelo diretor de desenvolvimento regional do órgão, Tony Roque, que afirmou que a obra está inclusa. “Nós temos 22 municípios para atender e o Polo Belo Jardim já está incluso. Eles estão reclamando da qualidade do serviço, nós vamos lá fiscalizar e melhorar. Estamos aqui para atender a população”, afirma.

O protesto foi encerrado com a promessa de uma equipe ir ao local ainda nesta quinta verificar as condições do ramal e o serviço que está sendo executado e a assinatura de um documento onde o Deracre se compromete com a recuperação do ramal.