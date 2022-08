Energisa na Comunidade realiza atendimento em Feijó no sábado, 13 de agosto

A possibilidade de fazer um boletim de ocorrência (B.O.) on-line já está disponível no Acre e nove Estados brasileiros. O serviço pode ser utilizado para crimes ocorridos em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins, além do Acre.

Para registrar o B.O, é necessário ter uma conta ativa no domínio gov.br. e acessar delegaciavirtual.sinesp.gov.br. É possível denunciar furtos, roubos, maus-tratos aos animais, estelionato e outros.